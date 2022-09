Kulusevski: "Alla Juventus non funzionava, ho fatto bene a lasciare l'Italia. Adesso al Tottenham con Conte..." (Di lunedì 26 settembre 2022) Dejan Kulusevski è l'ennesimo calciatore rigenerato da Antonio Conte nella sua carriera di allenatore. Un diamante grezzo che Alla Juventus non si è saputo apprezzare e valorizzare fino in fondo, a... Leggi su ilpallonegonfiato (Di lunedì 26 settembre 2022) Dejanè l'ennesimo calciatore rigenerato da Antonionella sua carriera di allenatore. Un diamante grezzo chenon si è saputo apprezzare e valorizzare fino in fondo, a...

