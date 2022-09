Ilaria Cucchi eletta al Senato nel collegio uninominale di Firenze (Di lunedì 26 settembre 2022) Ilaria Cucchi (centrosinistra) è stata eletta al Senato nel collegio uninominale di Firenze con 50.841 voti e il 40,4%. Ilaria Cucchi ha commentato così su Facebook la sua elezione: “Era il 3 novembre 2009. Mi trovavo in Senato per ascoltare il Ministro Alfano che era stato chiamato a riferire su come e perchè fosse morto Stefano Cucchi, quando era in stato di arresto, nelle mani dello Stato. Momenti terribili. Ora tornerò lì da Senatrice. Sono consapevole della gravità del momento storico che sta vivendo il mio Paese ma non dovrò avere timore. Stefano sarà con me. So che è fiero di me e che mi sta dicendo che dovrò mantenere le promesse fatte a coloro che hanno avuto fiducia in me. Dovrò continuare ad ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 26 settembre 2022)(centrosinistra) è stataalneldicon 50.841 voti e il 40,4%.ha commentato così su Facebook la sua elezione: “Era il 3 novembre 2009. Mi trovavo inper ascoltare il Ministro Alfano che era stato chiamato a riferire su come e perchè fosse morto Stefano, quando era in stato di arresto, nelle mani dello Stato. Momenti terribili. Ora tornerò lì da Senatrice. Sono consapevole della gravità del momento storico che sta vivendo il mio Paese ma non dovrò avere timore. Stefano sarà con me. So che è fiero di me e che mi sta dicendo che dovrò mantenere le promesse fatte a coloro che hanno avuto fiducia in me. Dovrò continuare ad ...

you_trend : ?? DECISION DESK Quorum/YouTrend per @SkyTG24: Ilaria Cucchi (CSX) è eletta al Senato nel collegio uninominale di Fi… - lucatelese : Ilaria cucchi è stata eletta nel collegio uninominale di Firenze. Una bella notizia: un avvocato difensore dei diritti civili in Parlamento. - il_cappellini : Per il Pd è una disfatta totale nei collegi tosco-emiliani: sconfitta in vista anche a Modena e Parma. Unica nota p… - cultoexo : ilaria cucchi è ufficialmente una senatrice della repubblica non sono mai stata più fiera di aver dato un voto così giusto ???? - AndreaMarano11 : RT @SI_sinistra: ???? Festeggiamo la nostra prima senatrice, congratulazioni @cucchi_ilaria ?? #ElezioniPolitiche2022 -