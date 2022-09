Il Napoli ha ripreso gli allenamenti a Castel Volturno (Di lunedì 26 settembre 2022) Il Napoli in mattinata ha ripreso gli allenamenti al centro tecnico di Castel Volturno, ecco il report ufficiale della società azzurra : "Dopo la settimana di sosta per gli impegni delle Nazionali, il campionato ricomincerà il primo ottobre con Napoli-Torino in programma allo Stadio Maradona alle ore 15 per la ottava giornata di Serie A. La squadra ha svolto la prima fase di attivazionein palestra e successivamente lavoro di potenza aerobica in campo. Di seguito seduta finalizzata al possesso palla e chiusura con partitina a campo ridotto. Osimhen e Politano hanno fatto terapie e allenamento personalizzato in campo". Leggi su terzotemponapoli (Di lunedì 26 settembre 2022) Ilin mattinata haglial centro tecnico di, ecco il report ufficiale della società azzurra : "Dopo la settimana di sosta per gli impegni delle Nazionali, il campionato ricomincerà il primo ottobre con-Torino in programma allo Stadio Maradona alle ore 15 per la ottava giornata di Serie A. La squadra ha svolto la prima fase di attivazionein palestra e successivamente lavoro di potenza aerobica in campo. Di seguito seduta finalizzata al possesso palla e chiusura con partitina a campo ridotto. Osimhen e Politano hanno fatto terapie e allenamento personalizzato in campo".

