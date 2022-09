"Governo con Speranza? Ci è costato, ma...". Salvini, prime dolorose parole dopo il voto (Di lunedì 26 settembre 2022) "Puntiamo a quota 100, non solo le pensioni. Puntiamo ad avere 100 parlamentari della Lega". Matteo Salvini commenta così l'esito, deludente, delle elezioni politiche che ha visto il Carroccio scendere all'8%, pochi punti percentuali sopra Forza Italia ma lontano quasi 20 punti da Fratelli d'Italia, primo partito della coalizione di centrodestra. "Ringrazio a tutti coloro che hanno partecipato a questa campagna elettorale, quello di ieri è un punto di partenza", sono le parole del Capitano dalla sede di via Bellerio. "Mi tengo stretto un patrimonio di uomini e donne, dopo tanti anni oggi è un giorno in cui avremo un Governo di centrodestra. Alle 4 del mattino ho messaggiato con Giorgia Meloni, è stata brava, lavoreremo insieme a lungo e bene. E complimenti vanno fatti anche a Forza Italia". "Politicamente parlando è ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 26 settembre 2022) "Puntiamo a quota 100, non solo le pensioni. Puntiamo ad avere 100 parlamentari della Lega". Matteocommenta così l'esito, deludente, delle elezioni politiche che ha visto il Carroccio scendere all'8%, pochi punti percentuali sopra Forza Italia ma lontano quasi 20 punti da Fratelli d'Italia, primo partito della coalizione di centrodestra. "Ringrazio a tutti coloro che hanno partecipato a questa campagna elettorale, quello di ieri è un punto di partenza", sono ledel Capitano dalla sede di via Bellerio. "Mi tengo stretto un patrimonio di uomini e donne,tanti anni oggi è un giorno in cui avremo undi centrodestra. Alle 4 del mattino ho messaggiato con Giorgia Meloni, è stata brava, lavoreremo insieme a lungo e bene. E complimenti vanno fatti anche a Forza Italia". "Politicamente parlando è ...

