Esordio per Kaka in una maratona: 11° tra gli ex calciatori (Di lunedì 26 settembre 2022) Kaka, ex stella del Milan, ha fatto il suo Esordio in una maratona: per lui l'undicesimo tempo tra gli ex calciatori Si è corsa ieri la maratona di Berlino che ha visto tra i concorrenti il debutto nel mondo dell'atletica di Kaka. L'ex stella del Milan ha concluso la corsa con un tempo di 3:38.06, un tempo di cui il brasiliano si è detto soddisfatto. Nella speciale classifica di ex calciatori nel mondo della maratona, Kaka è adesso undicesimo: il primo è Alexei Smertin con 2:48.17. Gli altri nomi sono quelli di Luis Enrique, Raul Gonzalez Blanco, Jean-Marc Chanelet, Christian Daily, Kevin Kilbane, Arjen Robben, Alvaro Arbeloa, Muzzy Izzett e Dwight Yorke. L'articolo proviene da Calcio News 24.

