Elezioni | Orfini | ' perso perché linea di questi anni non giusta? Analisi poco convincente'

CiociariaO : Elezioni, Fantini e Orfini incontrano “Vertenza frusinate” Alla riunione erano presenti anche i candidati Stefania… -

FrosinoneToday

Il Movimento Cinque Stelle confida in due, quelle di Stefano Patuanelli al Senato e di ... Per il Pd ci sono Matteoe Bruno Astorre. Poi l'ex segretario della Cisl Annamaria Furlan. I ...L'auspicata elezione dinel proporzionale, oltre alla sfida nei collegi uninominali dove sono inseriti i nostri candidati, potranno dare a questa provincia la necessaria rappresentanza, utile ... La campagna elettorale dei favoriti: le tappe di Ruspandini, Ottaviani, Orfini e Fontana Poco da girarci intorno: il fattore determinante sarà il carisma del capo. Il centrodestra vede il traguardo, Partito Democratico al bivio decisivo ...Il giorno delle elezioni politiche è giunto. Si vota oggi, dalle 7 alle 23, anche a Latina come nel resto d'Italia, presso le 116 sezioni elettorali del capoluogo, per il rinnovo di ...