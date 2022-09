Elezioni: Conte, 'dialogo con Pd? dipende da agenda che verrà fuori' (Di lunedì 26 settembre 2022) Roma, 26 set. (Adnkronos) - "Ho già detto che non ci sarà dialogo con questo gruppo dirigente: ma la questione non è personale, non ho un problema personale con Letta, non ho litigato con lui. I punti sono politici. Non è solo questione di gruppo di dirigente ma di agenda. Bisogna vedere quale Pd verrà fuori" dal congresso dove l'attuale segretario si presenterà dimissionario. Lo dice il leader del M5S Giuseppe Conte in conferenza stampa alla Camera. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 26 settembre 2022) Roma, 26 set. (Adnkronos) - "Ho già detto che non ci saràcon questo gruppo dirigente: ma la questione non è personale, non ho un problema personale con Letta, non ho litigato con lui. I punti sono politici. Non è solo questione di gruppo di dirigente ma di. Bisogna vedere quale Pd" dal congresso dove l'attuale segretario si presenterà dimissionario. Lo dice il leader del M5S Giuseppein conferenza stampa alla Camera.

