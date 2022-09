Elezioni 2022, M5S vince tutti gli uninominali a Napoli e provincia (Di lunedì 26 settembre 2022) Napoli, 26 set. (Adnkronos) - En plein del Movimento 5 Stelle nei collegi uninominali di Napoli e provincia alla Camera e al Senato nelle Elezioni politiche 2022. L'ampio risultato ottenuto dal partito di Giuseppe Conte in Campania, e in particolare nel capoluogo Napoli e nella sua provincia, ha comportato la vittoria di ben 11 collegi uninominali, 7 alla Camera e 4 al Senato, a partire dal collegio Napoli-Fuorigrotta alla Camera, dove il candidato pentastellato Sergio Costa (ex ministro dell'Ambiente nei governi Conte 1 e 2) quando manca il dato di una sola sezione sfiora il 40%, battendo il candidato del centrosinistra Luigi Di Maio, ex M5S oggi leader di Impegno Civico, Mariarosaria Rossi per il centrodestra e Mara ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 26 settembre 2022), 26 set. (Adnkronos) - En plein del Movimento 5 Stelle nei collegidialla Camera e al Senato nellepolitiche. L'ampio risultato ottenuto dal partito di Giuseppe Conte in Campania, e in particolare nel capoluogoe nella sua, ha comportato la vittoria di ben 11 collegi, 7 alla Camera e 4 al Senato, a partire dal collegio-Fuorigrotta alla Camera, dove il candidato pentastellato Sergio Costa (ex ministro dell'Ambiente nei governi Conte 1 e 2) quando manca il dato di una sola sezione sfiora il 40%, battendo il candidato del centrosinistra Luigi Di Maio, ex M5S oggi leader di Impegno Civico, Mariarosaria Rossi per il centrodestra e Mara ...

Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | La vittoria del centrodestra è la breaking news sui siti internazionali. 'L'estrema destra vince le… - ilpost : L’affluenza alle elezioni politiche è stata intorno al 64 per cento, la più bassa della storia repubblicana - MediasetTgcom24 : Elezioni, Luigi Di Maio fuori dal Parlamento #dimaio - VoceCamuna : In Valle l'affluenza è stata del 74,57%, mentre quattro anni fa dell'80,11% #ElezioniPolitiche2022 - Brunopdb1 : RT @ilpost: L’affluenza alle elezioni politiche è stata intorno al 64 per cento, la più bassa della storia repubblicana -