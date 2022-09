Con due nuove premier, un G7 più “falco” sulla Cina (Di lunedì 26 settembre 2022) Con Liz Truss e Giorgia Meloni il G7 potrebbe assumere una postura ancor più netta nel confronto tra Occidente e Cina. Il tutto, sotto la guida di Joe Biden. A un mese dal ventesimo congresso del Partito comunista cinese, l’evento che dovrebbe incoronare per la terza volta Xi Jinping come leader e definire la nuova politica estera di Pechino, il presidente statunitense è tornato a ribadire che che le forze statunitensi difenderanno Taiwan da un’eventuale attacco cinese. Alla domanda della CBS se le truppe statunitensi avrebbero difeso Taiwan, ha risposto “sì”, se si fosse trattato di “un attacco senza precedenti”. La prossima riunione dei leader del G7 potrebbe essere un punto di snodo cruciale. Si terrà in Giappone, dove il governo ha allo studio un incremento delle spese militari per i prossimi cinque anni, per una somma che supera i 40.000 miliardi di yen (circa 288 ... Leggi su formiche (Di lunedì 26 settembre 2022) Con Liz Truss e Giorgia Meloni il G7 potrebbe assumere una postura ancor più netta nel confronto tra Occidente e. Il tutto, sotto la guida di Joe Biden. A un mese dal ventesimo congresso del Partito comunista cinese, l’evento che dovrebbe incoronare per la terza volta Xi Jinping come leader e definire la nuova politica estera di Pechino, il presidente statunitense è tornato a ribadire che che le forze statunitensi difenderanno Taiwan da un’eventuale attacco cinese. Alla domanda della CBS se le truppe statunitensi avrebbero difeso Taiwan, ha risposto “sì”, se si fosse trattato di “un attacco senza precedenti”. La prossima riunione dei leader del G7 potrebbe essere un punto di snodo cruciale. Si terrà in Giappone, dove il governo ha allo studio un incremento delle spese militari per i prossimi cinque anni, per una somma che supera i 40.000 miliardi di yen (circa 288 ...

