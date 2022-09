Chiederemo il riconteggio Più Europa contro l' esclusione dal Parlamento

Leggi su iltempo

(Di lunedì 26 settembre 2022) Nessuna intenzione di lasciare il campo libero e farsi da parte. Al contrario, nonostante il mancato raggiungimento della soglia di sbarramento fissata al 3% per pochissimi voti che, se confermato, ne decreterebbe l'dal- da qui l'annuncio della richiesta di undelle schede - +«va avanti, anzi è in campo più di prima» e farà «un'opposizione netta, rigorosa e senza sconti». Lo scandisce il segretario Benedetto Della Vedova, in conferenza stampa assieme a Riccardo Magi e Emma Bonino (collegata in video). «La nostra sarà un'opposizione netta e rigorosa, senza sconti e senza farci alcuna illusione sulla moderazione da parte della destra di Salvini e Meloni. Non ci aspettiamo niente di diverso rispetto a quello che hanno predicato e propagandato in questi anni». Che FdI e le altre ...