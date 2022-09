“Avrò cura di te”, dal prossimo anno più visite a domicilio (Di lunedì 26 settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – Anche 7 visite domiciliari direttamente presso le residenze di anziani ammalati e allettati tra le 300 visite specialistiche effettuate dai medici che hanno aderito alla 10ª edizione di “Avró cura di te”, la manifestazione che, in occasione dei festeggiamenti di San Pantaleone, viene promossa ed organizzata dal medico Gianni Ruocco con il Comune di Camerota. Medici provenienti da tutta Italia hanno offerto visite specialistiche, dalla ginecologia all’ematologia, dall’oculistica all’endocronologia, nel pomeriggio di sabato all’interno della casa canonica e presso altre due location trasformate in ambulatori per una giornata intera, dando la possibilità ai cittadini che si sono prenotati di sottoporsi ad esami specialistici ed in modalità gratuita. La ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 26 settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – Anche 7domiciliari direttamente presso le residenze di anziani ammalati e allettati tra le 300specialistiche effettuate dai medici che haderito alla 10ª edizione di “Avródi te”, la manifestazione che, in occasione dei festeggiamenti di San Pantaleone, viene promossa ed organizzata dal medico Gianni Ruocco con il Comune di Camerota. Medici provenienti da tutta Italia hoffertospecialistiche, dalla ginecologia all’ematologia, dall’oculistica all’endocronologia, nel pomeriggio di sabato all’interno della casa canonica e presso altre due location trasformate in ambulatori per una giornata intera, dando la possibilità ai cittadini che si sono prenotati di sottoporsi ad esami specialistici ed in modalità gratuita. La ...

