Apprendimento al centro – Ciclo di webinar gratuiti Deascuola per docenti

Leggi su orizzontescuola

(Di lunedì 26 settembre 2022) È in partenza un nuovodiper fare il punto sulle principali direzioni di sviluppo in agenda per la scuola italiana in questo autunno 2022. Verranno proposti consigli e spunti operativi su come raggiungere l’obiettivo del successo formativo per tutti gli studenti e le studentesse. Si parlerà di, di comprensione profonda, L'articolo .