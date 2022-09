Amici 22, Ramon conquista la Celentano: «Voglio farle un regalo» e il web impazzisce (Di lunedì 26 settembre 2022) Ramon è già stato eletto a "idolo del web". Fioccano meme per il ballerino di Amici 22 che si è distinto già, a pochi giorni dall'inizio del talent, per... Leggi su leggo (Di lunedì 26 settembre 2022)è già stato eletto a "idolo del web". Fioccano meme per il ballerino di22 che si è distinto già, a pochi giorni dall'inizio del talent, per...

__alialo__ : @m_c_12345 io so per certo che con Ramon il nostro Matti muore dalle risate di continuo…è quello che voglio per lui… - ssheisalady : La classe di ballo di amici di quest anno mi piace molto complessivamente, fatta eccezione per qualcuno. Il mio cuo… - _marino_cami : RT @FratNiall91: ramon è l’icona trash di cui amici ogni anno ha bisogno #Amici22 - itsmebitcheeess : La mia nuova ship sono la Cele e Ramon #Amici22 #amici #lebimbedellaCele ?? -