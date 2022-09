Verso una maggioranza di centrodestra sia alla Camera che al Senato (Di domenica 25 settembre 2022) AGI - Il centrodestra avrebbe la maggioranza sia alla Camera che al Senato. La coalizione supererebbe il 40%, con una forchetta tra il 41% e il 45%. Come da previsioni, Fratelli d'Italia si aggiudicherebbe il podio di primo partito seguito, ma a distanza di almeno 3-4 punti, dal Pd, che dovrebbe reggere e non scendere oltre la soglia 'psicologica' del 20% (forbice al 17-21). Il partito guidato da Giorgia Meloni, secondo gli exit poll, si attesterebbe tra il 22 e il 26%. Sorpresa M5s, che si attesterebbe al 15% ma potrebbe anche conquistare altri punti percentuali (la forbice attribuisce al Movimento di Conte il 13,5-17,5%). E' la fotografia del voto, stando ai primi exit poll realizzati da Consorzio Opinio Italia per la Rai. Nel centrodestra, la Lega potrebbe rischiare di non ... Leggi su agi (Di domenica 25 settembre 2022) AGI - Ilavrebbe lasiache al. La coalizione supererebbe il 40%, con una forchetta tra il 41% e il 45%. Come da previsioni, Fratelli d'Italia si aggiudicherebbe il podio di primo partito seguito, ma a distanza di almeno 3-4 punti, dal Pd, che dovrebbe reggere e non scendere oltre la soglia 'psicologica' del 20% (forbice al 17-21). Il partito guidato da Giorgia Meloni, secondo gli exit poll, si attesterebbe tra il 22 e il 26%. Sorpresa M5s, che si attesterebbe al 15% ma potrebbe anche conquistare altri punti percentuali (la forbice attribuisce al Movimento di Conte il 13,5-17,5%). E' la fotografia del voto, stando ai primi exit poll realizzati da Consorzio Opinio Italia per la Rai. Nel, la Lega potrebbe rischiare di non ...

