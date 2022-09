Uomini e Donne, registrazione 24 settembre 2022: primo bacio per un tronista (Di domenica 25 settembre 2022) Nel pomeriggio di sabato 24 settembre 2022 sono state registrate le nuove puntate di Uomini e Donne. Nel trono classico c’è stato il primo bacio tra uno dei tronisti Uomini e una corteggiatrice, mentre una coppia del trono over ha discusso a centro studio. Si è parlato nuovamente di Federica Aversano e Riccardo Guarnieri, che l’ha nuovamente invitata a ballare. Uomini e Donne, Francesca Del Taglia sbotta: “Mi fate schifo” Dopo la rottura con Eugenio Colombo, padre dei suoi due figli Brando e Zeno, l'ex corteggiatrice è stata presa di mira sul web Uomini e Donne, anticipazioni ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 25 settembre 2022) Nel pomeriggio di sabato 24sono state registrate le nuove puntate di. Nel trono classico c’è stato iltra uno dei tronistie una corteggiatrice, mentre una coppia del trono over ha discusso a centro studio. Si è parlato nuovamente di Federica Aversano e Riccardo Guarnieri, che l’ha nuovamente invitata a ballare., Francesca Del Taglia sbotta: “Mi fate schifo” Dopo la rottura con Eugenio Colombo, padre dei suoi due figli Brando e Zeno, l'ex corteggiatrice è stata presa di mira sul web, anticipazioni ...

