Ucraina, Usa: "Se Mosca usa l'atomica risponderemo in modo deciso" | Putin a ebrei russi: "Date il vostro contributo" (Di domenica 25 settembre 2022) Il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, Jake Sullivan: 'Abbiamo comunicato al Cremlino le eventuali ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 25 settembre 2022) Il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, Jake Sullivan: 'Abbiamo comunicato al Cremlino le eventuali ...

rulajebreal : Per coloro che negavano gli stupri dei russi ai danni dei bambini in Ucraina…Ecco le conclusioni dell’ONU: la Russi… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Il ministro degli Esteri russo, Lavrov, all'Onu: 'L'Ue è soggiogata dalla dittatura degli Usa, la diploma… - Adnkronos : #Ucraina, Casa Bianca: “Se la #Russia userà le armi nucleari risponderemo in modo decisivo”. #ultimora - Edgeoftown1 : @persanelcaos @rusembitaly Stiamo parlando di una guerra civile cominciata 8 anni fa in una parte dell'Ucraina dopo… - Frankie7003 : @rulajebreal Come mai non parlate di 8 anni di bombardamenti nel donbass del rovesciamento del governo grazie agli… -