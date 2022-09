(Di domenica 25 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoMondragone (Ce) – Tragedia nel primo pomeriggio a Mondragone. Un uomo, intorno alle 13, si è tolto la vita impiccandosi alla trave di una tettoia posta indeldella scuola secondaria ‘Vinci-Buonarroti’. Il corpo senza vita dell’uomo, poi, è finito indell’area di voto tra lodeiindi espletare il proprio diritto e dei componenti del. Operazioni di voto immediatamente interrotte, sul posto i sanitari del 118, i carabinieri del Reparto territoriale, la Digos e la Polizia Municipale. Purtroppo per l’uomo, di origini bulgare, non c’è stato nulla da fare se non constatare il decesso. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

anteprima24 : ** #Suicidio in prossimità del seggio elettorale: sgomento ... ** -

anteprima24.it

Proprio a causa delle fluttuazioni ormonali le donne in gravidanza o indelle ... mancanza di interesse anche verso le cose piacevoli, pensieri ricorrenti di morte o, cambiamenti ...... ansia, variabilità d'umore); identificare il livello dicon coetanei che hanno avuto ... 1 In Italia, durante la pandemia, il 16,1% dei pazienti psichiatrici ha tentato il, mentre l'... Suicidio in prossimità del seggio elettorale: sgomento tra cittadini in attesa di votare