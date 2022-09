Moto3, Izan Guevara vince il GP del Giappone e vede il Mondiale. Dennis Foggia 2°, Garcia 5° (Di domenica 25 settembre 2022) Izan Guevara ha vinto il GP del Giappone 2022, tappa del Mondiale Moto3 andata in scena sul circuito di Motegi. Lo spagnolo si è imposto al termine di una serratissima battaglia con Foggia, Sasaki e Masià durata per la seconda metà della gara. L’alfiere del Team Aspar ha rotto gli indugi quando mancavano quattro tornate al termine, ha spezzato le reni agli avversari diretti e ha conquistato il quinto successo stagionale (il secondo consecutivo dopo il sigillo di Aragon), allungando così in testa alla classifica del Mondiale. Izan Guevara, che oggi ha trionfato con il telaio storto, può ora fare affidamento su ben 44 punti di vantaggio nei confronti del compagno di squadra Sergio Garcia quando mancano quattro Gran Premi ... Leggi su oasport (Di domenica 25 settembre 2022)ha vinto il GP del2022, tappa delandata in scena sul circuito di Motegi. Lo spagnolo si è imposto al termine di una serratissima battaglia con, Sasaki e Masià durata per la seconda metà della gara. L’alfiere del Team Aspar ha rotto gli indugi quando mancavano quattro tornate al termine, ha spezzato le reni agli avversari diretti e ha conquistato il quinto successo stagionale (il secondo consecutivo dopo il sigillo di Aragon), allungando così in testa alla classifica del, che oggi ha trionfato con il telaio storto, può ora fare affidamento su ben 44 punti di vantaggio nei confronti del compagno di squadra Sergioquando mancano quattro Gran Premi ...

