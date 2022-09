Milan, Maldini: “Vedo i giocatori come miei figli. Pioli leader nato e Ibra tornerà a giocare” (Di domenica 25 settembre 2022) “Giroud? È un campione e un professionista esemplare”. Queste le parole di Paolo Maldini, direttore dell’area tecnica del Milan, intervenuto nel corso del Festival dello Sport di Trento. “Ha vinto il Mondiale, tuttora gioca con la Nazionale ad alti livelli, ma soprattutto è un uomo squadra, è umile e sa venire fuori nei momenti di difficoltà. Chi ci riesce è senza dubbio un campione, come ha fatto nel derby di ritorno Olivier. Quella partita sentivamo potesse essere decisiva, abbiamo battuto molto sul fatto che i momenti in cui puoi vincere non passano sempre due volte. Per l’acquisto di Theo, che fu uno dei primi ad arrivare sotto la mia gestione, ho usato le parole che avrei utilizzato con mio figlio. Con lui così come con tutti i miei calciatori, perché li Vedo ... Leggi su sportface (Di domenica 25 settembre 2022) “Giroud? È un campione e un professionista esemplare”. Queste le parole di Paolo, direttore dell’area tecnica del, intervenuto nel corso del Festival dello Sport di Trento. “Ha vinto il Mondiale, tuttora gioca con la Nazionale ad alti livelli, ma soprattutto è un uomo squadra, è umile e sa venire fuori nei momenti di difficoltà. Chi ci riesce è senza dubbio un campione,ha fatto nel derby di ritorno Olivier. Quella partita sentivamo potesse essere decisiva, abbiamo battuto molto sul fatto che i momenti in cui puoi vincere non passano sempre due volte. Per l’acquisto di Theo, che fu uno dei primi ad arrivare sotto la mia gestione, ho usato le parole che avrei utilizzato con mioo. Con lui cosìcon tutti icalciatori, perché li...

DiMarzio : .@acmilan, le parole di Paolo #Maldini al Festival dello Sport ??? - lucabianchin7 : Intervista di @agrandesso a #Kalulu sulla @Gazzetta_it di oggi: “Maldini molto presente, spiega come difendere senz… - cmdotcom : #Milan, la cessione di #Leao è inevitabile. #Maldini non può permettersi un altro addio a parametro zero - ReadyPlayer1___ : RT @MilanPress_it: ??? #Maldini: 'Un no secco ad una big straniera? Sì, più di uno. Anche un 'non vi presentate neanche'. Per Theo? L'avete… - yassine01937035 : RT @sportface2016: #Milan, #Maldini: 'Vedo i giocatori come miei figli. #Pioli leader nato, #Ibrahimovic tornerà a giocare' -