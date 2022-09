LIVE Ciclismo, Mondiali 2022 in DIRETTA: Evenepoel si invola verso il successo, Rota in lizza per una medaglia! (Di domenica 25 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MOTIVO PER CUI SI E’ RITIRATO VAN DER POEL: IL MISTERO DEI BAMBINI E L’ARRESTO 8.43 Dito indice sulla bocca, a indicare: ‘Zitti tutti’, per tutte le critiche che ha ricevuto in questi anni. Dopo la Vuelta, anche il Mondiale! 8.42 REMCO EVENEPOEEEEEELLLL!!!! CHE VITTORIA!!! IL MONDIALE DI WOLLONGONG È SUO!!! 8.41 FLAMME ROUGE, ULTIMO CHILOMETRO! Ultime fatiche per Evenepoel, ha fatto praticamente un altro sport rispetto agli altri! 8.40 ULTIMI DUE CHILOMETRI per Remco Evenepoel, che ha ormai 1’40” sui suoi più diretti inseguitori: IMPRESSIONANTE. 8.38 Ripreso Lutsenko! In quattro si giocano i rimanenti posti sul podio: Aleksey Lutsenko, Mauro Schmid, Mattias Skjelmose Jensen ed il nostro Lorenzo Rota. Perché quello centrale è appannaggio di Remco ... Leggi su oasport (Di domenica 25 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MOTIVO PER CUI SI E’ RITIRATO VAN DER POEL: IL MISTERO DEI BAMBINI E L’ARRESTO 8.43 Dito indice sulla bocca, a indicare: ‘Zitti tutti’, per tutte le critiche che ha ricevuto in questi anni. Dopo la Vuelta, anche il Mondiale! 8.42 REMCO EVENEPOEEEEEELLLL!!!! CHE VITTORIA!!! IL MONDIALE DI WOLLONGONG È SUO!!! 8.41 FLAMME ROUGE, ULTIMO CHILOMETRO! Ultime fatiche per, ha fatto praticamente un altro sport rispetto agli altri! 8.40 ULTIMI DUE CHILOMETRI per Remco, che ha ormai 1’40” sui suoi più diretti inseguitori: IMPRESSIONANTE. 8.38 Ripreso Lutsenko! In quattro si giocano i rimanenti posti sul podio: Aleksey Lutsenko, Mauro Schmid, Mattias Skjelmose Jensen ed il nostro Lorenzo. Perché quello centrale è appannaggio di Remco ...

