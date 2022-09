La mobilitazione parziale di Mosca rischia di essere un mezzo fallimento

Leggi su panorama

(Di domenica 25 settembre 2022) Mentre prosegue la controffensiva dell’esercito ucraino questa notte i russi hanno lanciato una serie di droni kamikaze che hanno colpito la città meridionale di Odessa, sul Mar Nero. L’amministrazione comunale ne ha dato notizia a Ukrinform: «Il nemico ha colpito tre volte un edificio amministrativo nel centro della città. Le operazioni di soccorso sono in corso, non sono state segnalate vittime». Dieci esplosioni invece nella città di Zaporizhzhia che stanotte è stata presa di mira dall’esercito invasore come ha detto al The Kyiv Independent Oleksandr Starukh, capo dell'amministrazione militare regionale. Intanto in Russia non si fermano le proteste con centinaia di arresti contro ladecisa dal presidente Vladimir Putin che aumentato le pene per che diserterà o si rifiuterà di combattere: ora rischierà fino a dieci anni di ...