GF Vip | che rischio per l’ex concorrente | “La chirurgia mi ha rovinata”

LaVeritaWeb : La svolta casiniana di Guccini prelude all’assalto di Vip e influencer che subirebbe la destra, se oggi vincesse le… - Pier1Pp : @siriomerenda @GiorgiaMeloni dall'opposizione era brava.. cmq un paese in mano alla meloni..un paese che segue il g… - Mauro23742329 : @Giampanet Bah insomma ,la diretta fa perdere tutto ,perché il pubblico è sceso ?il tavolo che fine ha fatto?Pratic… - EcciseM : @unpluggedjo Ho provato a leggere qualche nome. Ma non conosco neanche un vip, tra le altre cagate che leggo. Ma co… - claudiorecchia : Non ne dimentico neanche uno, dai politici, ai giornalisti, ai comici, agli attori, ai cantanti, ai vip e alle isti… -

Money.it

Se alcunenon hanno dato peso al voto delle proprie colleghe altre invece ci sono rimaste molto ... E a poco serve anche l'intervento pacificatore di Cristinasembra fallire perché finisce ...Il riferimento è all arresto nel luglio 2013 dell agente deiLele Mora ,gestiva le relazioni e i lavori di Costantino (tra gli altri). Instagram content This content can also be viewed on ... Chi votano i vip alle elezioni politiche del 25 settembre Spuntano le dichiarazioni private ed intime di una protagonista del GF Vip, la quale ha ammesso di aver rischiato grosso con i ritocchi ...Ginevra Lamborghini scoppia in lacrime: momento difficile per lei Sono trascorsi quasi sette giorni dall’inizio del Grande Fratello Vip ma alcuni ...