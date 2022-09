Gf Vip 7 | Matteo Diamante furibondo con la sua ex Nikita Pelizon? Deianira Marzano svela | “Lui ha delle prove che…”

Leggi su isaechia

(Di domenica 25 settembre 2022) L’ospite dell’ultima puntata di Non succederà più è statache ha parlato nella nuova edizione del Gf Vip. Le due opinioniste sembrano convincerla: Orietta Berti sta bene ovunque, va bene così. Gli opinionisti devo andare a scavare per far emergere le dinamiche. Lei è abituata, non è la prima volta. E’ carina, la rispetto anche per la sua carriera. Come faccio a dire che non mi piace? Mi piace anche Sonia perché è molto logica, e diceverità che possono sembrare scomode. E’ stata criticata perché ha detto che Cristina Quaranta stava col pigiama, ma è vero. Anche io boccio il pigiama in prima serata. Sul rapporto tra Ginevra Lamborghini e la sorella Elettra, ha detto: Il fatto che Ginevra non sia stata invitata al matrimonio mi fa pensare che sia successo qualcosa di grave. Non sappiamo bene cosa sia accaduto. ...