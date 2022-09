Gf Vip 7, Elenoire Ferruzzi come un fiume in piena contro Luca Salatino: “Basta, deve uscire! E io se voglio…” (Di domenica 25 settembre 2022) Elenoire Ferruzzi ha ormai dichiarato guerra a Luca Salatino. La Vippona nel corso di un duro sfogo con Sara Manfuso si è lasciata andare a una spiazzante affermazione: Lui deve uscire e guarda che se io voglio lo faccio uscire. Basta, se lo dico è così, non è che lo dico tanto per View this post on Instagram A post shared by News (@mondodelreality) L'articolo proviene da Isa e Chia. Leggi su isaechia (Di domenica 25 settembre 2022)ha ormai dichiarato guerra a. La Vippona nel corso di un duro sfogo con Sara Manfuso si è lasciata andare a una spiazzante affermazione: Luiuscire e guarda che se io voglio lo faccio uscire., se lo dico è così, non è che lo dico tanto per View this post on Instagram A post shared by News (@mondodelreality) L'articolo proviene da Isa e Chia.

