FIFA 23 Account Nuova Zelanda: Come giocare in anticipo con la versione digitale (Di domenica 25 settembre 2022) Ormai l'attesa sembra essere finita almeno per i possessori delle piattaforme Xbox Series X/S e Xbox One che hanno effettuato il pre order della versione digitale Standard o Ultimate di FIFA 23. Dai social è emerso che utilizzando la lingua Inglese e selezionando la localizzazione in Nuova Zelanda dalle impostazioni della piattaforma sarà possibile sbloccare il nuovo simulatore di EA Sport con diverse ore di anticipo ( Ore 12:00 circa Fuso Italiano del 26 settembre ) rispetto alla release prevista per l'europa. Una volta modificata la vostra geolocalizzazione non dovrete fare altro che riavviare la console e lanciare il gioco. Al momento la stessa procedura non sembra funzionare sulle altre piattaforme di gioco Playstion 5, PlayStation 4 e PC.

