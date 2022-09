Fanno il bagno nel fiume durante una festa religiosa ma l'alluvione li travolge: morti 7 ragazzi tra i 15 e i 27 anni (Di domenica 25 settembre 2022) Tragedia in Venezuela , dove a causa di un forte alluvione almeno sette persone sono morte . Le vittime sono tutte giovanissime, di età compresa tra i 15 e i 27 anni. Facevano parte di un gruppo di ... Leggi su leggo (Di domenica 25 settembre 2022) Tragedia in Venezuela , dove a causa di un fortealmeno sette persone sono morte . Le vittime sono tutte giovanissime, di età compresa tra i 15 e i 27. Facevano parte di un gruppo di ...

fattoquotidiano : Sicilia, bagno di folla per Conte a Palermo: “La politica è un modo al contrario. Se fai un intervento per i poveri… - fattoquotidiano : Napoli, bagno di folla per Conte: “Reddito? Meloni e Renzi fanno guerra ai poveri. Sistema di welfare presente nei… - leggoit : Fanno il bagno nel fiume durante una festa religiosa ma l'#alluvione li travolge: #morti 7 ragazzi tra i 15 e i 27… - Magmamemoria1 : @cipcipdlo567 Abbastanza mite che si fanno pure il bagno a volte! ?? Non penso che succederà... - veronicabuda2 : RT @cwtcth: non ci fanno vedere in che stanza è matti perché quest’anno ha una stanza tutta sua con un letto matrimoniale e l’idromassaggio… -