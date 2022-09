Elezioni 2022 | come votavano i grandi calciatori del passato?

(Di domenica 25 settembre 2022) Un ex calciatore – Damiano Tommasi – che fa il Sindaco avvicina due mondi che tradizionalmente sono apparsi lontanissimi. Eppure, rispetto agli ultimi anni, inintervenivano con meno pudore nel dibattito politico, arrivando ad esporsi anche sulla scelta dietro la cabina elettorale. Nel maggio del 1976 il Corriere della Sera pubblicò un servizio con una sorta di sondaggio politico all’interno del ritiro della Nazionale. Dominava il Psi (8 azzurri), seguito dalla Democrazia Cristiana (7) e dal Partito Comunista (4). Non si schierava tra queste forze Fabio Capello che annunciò il suo appoggio al Partito Repubblicano. Blocco socialista (noto) formato da Rocca, Pecci, Pulici, Zaccarelli e Antognoni. Non si è mai nascosto invece Marco Tardelli, “comunista”Azeglio Vicini. Nello stesso anno il Guerin Sportivo ...

ItaliaViva : Elezioni, l’appello al voto di @marattin: “Siamo il partito riformista, vogliamo dare voce all’Italia seria” - Tori… - fattoquotidiano : Elezioni, Costa (M5S): “Vogliamo superare il Pd. Loro non sono di sinistra.”. Silvestri: “Avanzata centrodestra è r… - fattoquotidiano : Elezioni, Conte: “Vogliamo la pace, facciamoci sentire”. E dalla piazza M5s si alza il coro - MassimilianoSg7 : RT @ImolaOggi: Elezioni Roma, blackout all'anagrafe municipale e niente tessera elettorale - Diaboli27867158 : Ma è mai possibile che nessuno spiega che l'associazione tra #codiceantifrode e scheda elettorale viene meno nel mo… -

Emmanuel Macron tracollo allefrancesi. Boom di Marine Le Pen e Jean - Luc Mélenchon - guarda LETTA E GLI ABBRACCI - A Roma, in zona Testaccio, ha invece votato il segretario del Pd Enrico ...Film Stasera in TV di Oggi Domenica 25 Settembre. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Skyscraper, Curve - Insidia ...5 In Onda e a seguire Speciale Tg La7 -...ITALIA - Il Viminale ha comunicato in questi minuti che alle ore 12 il 19,11% degli elettori è andato a votare. Un elemento fondamentale, quello della ...In vista della costituzione oggi a Napoli di 289 seggi destinati esclusivamente allo spoglio dei voti degli italiani all'estero, il Comune - nella eventualità che non tutti i ...