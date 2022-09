Come si vota: vademecum per le urne (Di domenica 25 settembre 2022) Quando e Rosa per la Camera, gialla per il Senato. Sono le schede che verranno consegnate agli elettori oggi, domenica 25 settembre, nei seggi che saranno aperti dalle... Leggi su feedpress.me (Di domenica 25 settembre 2022) Quando e Rosa per la Camera, gialla per il Senato. Sono le schede che verranno consegnate agli elettori oggi, domenica 25 settembre, nei seggi che saranno aperti dalle...

GiuseppeConteIT : Domenica 25 settembre non si può sbagliare. Ecco come si vota. - meb : ??Domenica 25 settembre si vota per le elezioni politiche. ??Ecco come fare se vuoi votare il Terzo Polo… - martaottaviani : Non so come fare a dirvelo, ma quando si vota la gente viene portata a forza al seggio anche in #Turchia. Con buona… - AnnaP1953 : RT @HoaraBorselli: Sia mai che si condanni l’ingerenza della #VonDerLeyen nel voto italiano con un vile ricatto! Il problema è chi si è rib… - alessandro1846 : @gioveron E' un paese libero sul voto, ognuno vota come crede. -