Carangelo esalta le Women

(Di domenica 25 settembre 2022) TagsDinamoNonostante le assenze di Ciavarella e Holmes, i problemi di falli e il valore di Campobasso, lelottano per tutta la partita e conquistano il trofeo grazie ad una prodezza sulla ...

dinamo_sassari : ???? ?????????? ?????????????? ???? ???????????? ???? ???????????????????? ?? Le Women lottano per tutta la partita e conquistano il trofeo grazie ad… -

Mazza esce per 5 falli, la Magnolia sorpassa, la Dinamo risponde, 67 - 67 a 18" dalla fine, ci vuole una magia, quella che estrae dal cappello Debora, il suo buzzer beater vale il trofeo, ...Mazza esce per 5 falli, la Magnolia sorpassa, la Dinamo risponde, 67 - 67 a 18" dalla fine, ci vuole una magia, quella che estrae dal cappello Debora, il suo buzzer beater vale il trofeo, ...TagsDinamo WomenNonostante le assenze di Ciavarella e Holmes, i problemi di falli e il valore di Campobasso, le women lottano per tutta la partita ...