Canottaggio | Mondiali 2022 | Perini argento nel PR1 del paracanottaggio

(Di domenica 25 settembre 2022) Un Mondiale diben poco soddisfacente per l’Italia si conclude almeno con un mezzo sorriso. Nell’unica finale in cui il tricolore era protagonista, il singolo PR1 nel para, Giacomoè andato vicino al colpaccio, rivaleggiando con l’ucraino Roman Polianskyi ma accontentandosi dell’. Era partita bene la gara di, che scatta meglio dai blocchi per mettersi subito in testa a fare l’andatura. Fino ai 1000 metri l’azzurro ha mantenuto un paio di secondi di vantaggio su Polianskyi, che ha però accelerato il proprio ritmo passata la metà gara: impossibile rimanere in scia, con l’ucraino che si è imposto in 9.03.74.ha però chiuso in 9.08.12, rintuzzando il possibile tentativo del britannico Benjamin Pritchard, che conclude in 9.11.90. Lontani ...