Calciomercato Juve | un colpo nel mirino per gennaio | ecco chi è

Leggi su calcionews24

(Di domenica 25 settembre 2022): unneldel club bianconero per la finestra di. Di chi si tratta Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il nome in cima alla lista dei desideri per rinforzare laè quello di Alex Grimaldo, terzino del Benfica il cui contratto scadrà a giugno. L’idea dei bianconeri è quella di anticipare il suo arrivo a Torino già a, ma se non ci si dovesse riuscire occhio alla finestra estiva dei trasferimenti, dove con ogni probabilità saluterà Alex Sandro. L'articolo proviene da Calcio News 24.