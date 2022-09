ATP Tel Aviv 2022: Novak Djokovic di scena in Israele, possibile 2° turno Thiem-Cilic (Di domenica 25 settembre 2022) Laver Cup a parte, il ritorno in campo di Novak Djokovic in un torneo ufficiale, a oltre due mesi dalla finale di Wimbledon vinta contro Nick Kyrgios, è in arrivo. il serbo si rivede all’ATP 250 di Tel Aviv: gli servono punti per tenersi dentro i primi 20 del ranking mondiale, quota entro la quale può comunque partecipare alle ATP Finals in quanto vincitore Slam. Il suo non è nemmeno un tabellone complicato, considerato che il rivale più pericoloso, l’argentino Diego Schwartzman, è in uno stato di forma che definire pessimo è perfino generoso. Con Djokovic arriva anche la wild card a un giocatore, Hamad Medjedovic, 19 anni e numero 257 del mondo, da lui spesso aiutato a livello economico e chiamato in più di un’occasione per allenamenti. Si tratta di uno dei pochi ad avere accesso completo al centro tennistico del 21 ... Leggi su oasport (Di domenica 25 settembre 2022) Laver Cup a parte, il ritorno in campo diin un torneo ufficiale, a oltre due mesi dalla finale di Wimbledon vinta contro Nick Kyrgios, è in arrivo. il serbo si rivede all’ATP 250 di Tel: gli servono punti per tenersi dentro i primi 20 del ranking mondiale, quota entro la quale può comunque partecipare alle ATP Finals in quanto vincitore Slam. Il suo non è nemmeno un tabellone complicato, considerato che il rivale più pericoloso, l’argentino Diego Schwartzman, è in uno stato di forma che definire pessimo è perfino generoso. Conarriva anche la wild card a un giocatore, Hamad Medjedovic, 19 anni e numero 257 del mondo, da lui spesso aiutato a livello economico e chiamato in più di un’occasione per allenamenti. Si tratta di uno dei pochi ad avere accesso completo al centro tennistico del 21 ...

