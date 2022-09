Atp Sofia 2022, Seppi avanza al turno decisivo: fuori Travaglia e Caruso (Di domenica 25 settembre 2022) Andreas Seppi è al turno decisivo delle qualificazioni del torneo Atp 250 di Sofia 2022 (cemento indoor). decisivo per l’altoatesino un comodo successo per 6-4 6-2 contro la wild card locale Donski. Sempre un altro invito di casa, invece, è rimasto indigesto a Salvatore Caruso. Il bulgaro Nesterov, infatti, ha avuto sorprendentemente la meglio sul siciliano per 7-6(4) 6-4. Sconfitta all’esordio anche per Stefano Travaglia. Quest’ultimo ha confermato il brutto momento sia fisico sia tecnico andandosi a ritirare dopo soli cinque giochi contro lo svedese Madaras. Lo scandinavo conduceva per 5-0 nel punteggio. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 25 settembre 2022) Andreasè aldelle qualificazioni del torneo Atp 250 di(cemento indoor).per l’altoatesino un comodo successo per 6-4 6-2 contro la wild card locale Donski. Sempre un altro invito di casa, invece, è rimasto indigesto a Salvatore. Il bulgaro Nesterov, infatti, ha avuto sorprendentemente la meglio sul siciliano per 7-6(4) 6-4. Sconfitta all’esordio anche per Stefano. Quest’ultimo ha confermato il brutto momento sia fisico sia tecnico andandosi a ritirare dopo soli cinque giochi contro lo svedese Madaras. Lo scandinavo conduceva per 5-0 nel punteggio. SportFace.

