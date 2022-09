Amici 22, Samuele Segreto è già apparso nel talent da bambino (Di domenica 25 settembre 2022) L’apparizione nel talent di Samuele di Amici 22 Samuele Segreto è uno dei nuovi concorrenti di Amici 22. Il suo ingresso nella scuola di Canale 5 si deve a Emanuel Lo, il quale ha subito apprezzato le sue doti di ballerino. Non forse, però, tutti sanno che l’allievo ha alle spalle già una carriera sostanziosa. L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di domenica 25 settembre 2022) L’apparizione neldidi22è uno dei nuovi concorrenti di22. Il suo ingresso nella scuola di Canale 5 si deve a Emanuel Lo, il quale ha subito apprezzato le sue doti di ballerino. Non forse, però, tutti sanno che l’allievo ha alle spalle già una carriera sostanziosa. L'articolo proviene da Novella 2000.

federiicamarchi : @Samuele_Maimone gli amici stretti - ItsLucyEm : Chi è Samuele Segreto: Amici, l’hip hop e la carriera d'attore - sonorebee_ : RT @PersicoCh30: Non sto piangendo, tu stai piangendo. Cuccioli loroooo???? #Amici22 #Amicispoiler #amici23 #amici21 #amici #tommydali #samu… - xelinora : RT @PersicoCh30: Non sto piangendo, tu stai piangendo. Cuccioli loroooo???? #Amici22 #Amicispoiler #amici23 #amici21 #amici #tommydali #samu… - Frances23782852 : RT @PersicoCh30: Non sto piangendo, tu stai piangendo. Cuccioli loroooo???? #Amici22 #Amicispoiler #amici23 #amici21 #amici #tommydali #samu… -