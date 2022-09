(Di domenica 25 settembre 2022) Il tribunale di Sondrio pronto ad entrare nella storia: per la prima volta in unpenale hanno fatto il loro ingresso gli ufo

Teresat73540673 : - Mauro73432329 : -

ilGiornale.it

E' la prima volta dal delitto cheparole della donna, che in questa occasione parla di sé e del marito, Shabbar Abbas. La telefonata è nel maxi faldone delper l'omicidio della ...È la prima volta dal delitto cheparole della donna, che in questa occasione parla di sé e del marito, Shabbar Abbas. La telefonata è nel maxi faldone delper l'omicidio della ... Al processo spuntano pure gli alieni - ilGiornale.it Il tribunale di Sondrio pronto ad entrare nella storia: per la prima volta in un processo penale hanno fatto il loro ingresso gli ufo ...«Noi siamo morti sul posto». Queste le parole che Nazia Shaheen, madre di Saman Abbas, in una conversazione ha detto all'altro figlio, intercettate a fine agosto ...