Volley | Davide Mazzanti | “Rotto il ghiaccio Bene in battuta | non abbiamo spinto in attacco”

(Di sabato 24 settembre 2022) L’Italia ha esordito in maniera brillante ai Mondiali 2022 difemminile. La nostra Nazionale ha travolto il malcapitato Camerun con uno schiacciante 3-0, iniziando nel miglior modo possibile la propria avventura in questa rassegna iridata. Le Campionesse d’Europa non hanno avuto problemi contro la modesta compagine africana, dominando i primi due set e avendo un piccolo passaggio a vuoto soltanto in avvio del terzo parziale. Il CTha analizzato la prestazione ai microfoni della Rai: “il, volevamo affrontare la partita imponendo il ritmo indovefatto un bel lavoro. Innontenuto il ritmo, ma non era una partita che permetteva di farlo. Appena ...

... forse anche a causa di un calo di tensione da parte dell'Italia: perMazzanti forse un bene,... (Aggiornamento di Mauro Mantegazza) Italia campione del mondo/ Cantagalli "I giovani mi ...La nazionale italiana femminile ha esordito nel Campionato Mondiale 2022 con un facile 3 - 0 (25 - 10, 25 - 12, 25 - 16) sul Camerun. Le ragazze diMazzanti, sotto gli occhi del presidente Manfredi e del segretario generale Bellotti, hanno dominato le africane dalla prima all'ultima palla, regolando i conti in poco più di un'ora di gioco. ...(Carlo Lisi per iVolleymagazine.it) Il Mondiale dell'Italia si è iniziato con la prevedibile passeggiata contro il Camerun. Un 3-0 (25-10 25-12 25-16) netto e senza discussioni in 56 minuti di gioco, ...