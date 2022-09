Uomini e Donne Anticipazioni: Ida Ci Riprova Con Un Nuovo Cavaliere! (Di sabato 24 settembre 2022) Poche ore fa si è tenuta una nuova registrazione di Uomini e Donne. Novità succulente ci giungono da Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua, che hanno deciso di tornare a frequentarsi. Novità anche per Ida Platano, che ha accettato di conoscere un Nuovo cavaliere. Brutte notizie invece per la nostra Gemma, che è rimasta di Nuovo sola. Ma ecco cosa è successo in studio! Alessandro e Roberta tornano a frequentarsi, Gemma ancora sola Su Canale 5 è cominciata la messa in onda delle prime puntate di questa stagione di Uomini e Donne. Nel frattempo, continuano le registrazioni. L’ultima è avvenuta solo poche ore fa negli studi Elios di Roma. Quanto accaduto, ci viene spoilerato come sempre, dalla pagina Instagram di Lorenzo Pugnaloni. Ebbene, siamo venuti a sapere che Roberta Di Padua e ... Leggi su gossipnews.tv (Di sabato 24 settembre 2022) Poche ore fa si è tenuta una nuova registrazione di. Novità succulente ci giungono da Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua, che hanno deciso di tornare a frequentarsi. Novità anche per Ida Platano, che ha accettato di conoscere uncavaliere. Brutte notizie invece per la nostra Gemma, che è rimasta disola. Ma ecco cosa è successo in studio! Alessandro e Roberta tornano a frequentarsi, Gemma ancora sola Su Canale 5 è cominciata la messa in onda delle prime puntate di questa stagione di. Nel frattempo, continuano le registrazioni. L’ultima è avvenuta solo poche ore fa negli studi Elios di Roma. Quanto accaduto, ci viene spoilerato come sempre, dalla pagina Instagram di Lorenzo Pugnaloni. Ebbene, siamo venuti a sapere che Roberta Di Padua e ...

