Tasse più alte con Draghi: Supermario non ha fermato la pressione fiscale (Di sabato 24 settembre 2022) Con Mario Draghi presidente del Consiglio gli italiani hanno pagato più Tasse. Non si tratta di un'accusa mossa da qualcuno in campagna elettorale, ma dell'ultima rilevazione targata Istat. L'Istituto nazionale di statistica ha registrato che nel 2021 la pressione fiscale complessiva si è attestata al 43,4%, in netto rialzo rispetto al 42,7% del 2020. Ciò ha comportato un aumento delle entrate fiscali e contributive (+9,1%) superiore a quello del pil a prezzi correnti (+7,3%). I dati certificati dall'Istat parlano chiaro. Nel 2021 le entrate totali della pubblica amministrazione sono cresciute del 9,1% rispetto all'anno precedente, con un'incidenza sul pil pari al 48,1%. Le entrate correnti, invece, hanno registrato una crescita dell'8,8%, attestandosi al 47,7% del pil. In particolare, le imposte dirette sono ...

