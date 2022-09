CorriereCitta : Spaccio, furti e degrado: a Termini fioccano denunce e multe - stropponi : @WaitAndBleedNow @berlinerzeitung @NancyFaeser @polizeiberlin esatto!In Italia le regole sono saltate,la Polizia in… - Portinaia2 : Comunque non pensavo però qui a Trento c'è una malavita spaventosa. Numeri alla mano, spaccio e furti a livelli alt… - rivieraoggi : Porto Sant’Elpidio, giornata di controlli interforze. Interventi per spaccio di droga, furti, liti e rapine - AraberaraTwit : -

il Dolomiti

In tutto sono centoquarantuno le imputazioni tra estorsioni, rapine,di sostanze stupefacenti,e altri reati. IL SINDACATO E IL TASSISTA L'appuntamento di ieri in bunker era dedicato al ......per iniziative di prevenzione e contrasto dellodi sostanze stupefacenti nelle vicinanze degli istituti scolastici. 'Il progetto sarà molto utile anche per eventuali atti vandalici eai ... Trento, blitz della polizia contro spaccio e furti: trovata della cocaina nascosta vicino ad un parco giochi Nell’ambito di un servizio straordinario dei Carabinieri di Roma Centro sono stati arrestati due uomini. Un 45enne tunisino è finito in manette in esecuzione di un provvedimento di carcerazione emesso ...Tutti gli interventi della Polizia di Stato: dalle risse e danneggiamenti in Darsena, passando per lo spaccio, le aggressioni , i reati contro il patrimonio e la resistenza a pubblico ufficiale ...