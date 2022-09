Renato Zero incanta il Circo Massimo: 6 date per 100mila spettatori (Di sabato 24 settembre 2022) Mentre nelle piazze della politica italiana cala il silenzio elettorale, al Circo Massimo esplode la festa. Centomila spettatori in sei serate, tutto sold out. Renato Zero festeggia i suoi 70 anni (2 anni dopo a causa del Covid) e i 55 di carriera (44 album e oltre 500 canzoni) in una location d`eccezione: il Circo Massimo. Tre ore di spettacolo, intitolato "Zerosettanta", per sei date: ieri il debutto, poi oggi 23, 24, 25, 28 e 30 settembre, e l`1 ottobre.Un viaggio per ripercorrere la carriera artistica di Renato Zero: due atti e 32 brani, uno spettacolo unico che varia di sera in sera. Con ospiti, anche loro diversi ciascuna serata. Si parte stasera con Jovanotti, i Neri per Caso, Morgan, Fabrizio ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 24 settembre 2022) Mentre nelle piazze della politica italiana cala il silenzio elettorale, alesplode la festa. Centomilain sei serate, tutto sold out.festeggia i suoi 70 anni (2 anni dopo a causa del Covid) e i 55 di carriera (44 album e oltre 500 canzoni) in una location d`eccezione: il. Tre ore di spettacolo, intitolato "settanta", per sei: ieri il debutto, poi oggi 23, 24, 25, 28 e 30 settembre, e l`1 ottobre.Un viaggio per ripercorrere la carriera artistica di: due atti e 32 brani, uno spettacolo unico che varia di sera in sera. Con ospiti, anche loro diversi ciascuna serata. Si parte stasera con Jovanotti, i Neri per Caso, Morgan, Fabrizio ...

