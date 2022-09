Referendum farsa, la Russia: 'Nel Donetsk affluenza del 23,6 per cento' (Di sabato 24 settembre 2022) Una farsa e Putin lo sa benissimo, ma la sua è una sfida alla comunità internazionale per capire fino a dove e quando potrà tirare la corda. Nel ' Referendum ' di annessione alla Russia nella regione ... Leggi su globalist (Di sabato 24 settembre 2022) Unae Putin lo sa benissimo, ma la sua è una sfida alla comunità internazionale per capire fino a dove e quando potrà tirare la corda. Nel '' di annessione allanella regione ...

