Piemonte, qui puoi ammirare l'arcobaleno autunnale: lo spettacolo unico (Di sabato 24 settembre 2022) Avete mai sentito parlare dell'Oasi di Zegna in Piemonte ? Si tratta di un'altra chicca italiana dove proprio in questo periodo si può vivere un'esperienza unica e suggestiva. L'autunno, infatti, è ... Leggi su leggo (Di sabato 24 settembre 2022) Avete mai sentito parlare dell'Oasi di Zegna in? Si tratta di un'altra chicca italiana dove proprio in questo periodo si può vivere un'esperienza unica e suggestiva. L'autunno, infatti, è ...

Antonie93327315 : @LilianaErriu @alexino2015 Qui in Piemonte piove e fa freddo - fissolo : @Giulio_Firenze Qui in Piemonte santa pioggia! - braidawines : RT @BrachettodAcqui: Quali sono le fortune di vivere coi vigneti a 2 passi da casa? -Puoi pranzare tutti i giorni con una vista così - Otti… - SimoneilGallo91 : @LucioMalan Ah bene, mi chiedevo chi ci sarebbe stato nelle liste qui in Piemonte, peccato non abbiate preso posizi… - Chicco_1964 : @AStramezzi Ma che minchia dice? Se avesse studiato si renderebbe conto che è necessario. Programmare le visite, pe… -