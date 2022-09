P.E.I, individua bisogni e strumenti: se non si mettono in atto si viola la Costituzione. Il caso (Di sabato 24 settembre 2022) Un ricorrente chiedeva che venisse accertato il suo diritto a poter beneficiare delle prestazioni di un assistente alla comunicazione esperto in lingua LIS per tutta la durata delle lezioni scolastiche e non per sole undici ore come disposto dalla propria Regione. Ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato, essendo meritevole di accoglimento la censura in esso contenuta che lamenta la violazione delle norme e dei principi contenuti nella legge n. 104 del 1992, i quali impongono che, in ambito scolastico, venga assicurata piena assistenza ai soggetti colpiti da disabilità. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 24 settembre 2022) Un ricorrente chiedeva che venisse accertato il suo diritto a poter beneficiare delle prestazioni di un assistente alla comunicazione esperto in lingua LIS per tutta la durata delle lezioni scolastiche e non per sole undici ore come disposto dalla propria Regione. Ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato, essendo meritevole di accoglimento la censura in esso contenuta che lamenta lazione delle norme e dei principi contenuti nella legge n. 104 del 1992, i quali impongono che, in ambito scolastico, venga assicurata piena assistenza ai soggetti colpiti da disabilità. L'articolo .

orizzontescuola : P.E.I, individua bisogni e strumenti: se non si mettono in atto si viola la Costituzione. Il caso - softecspa : Oggi la #geolocalizzazione è un alleato potente di #Marketing : individua abitudini e soddisfa bisogni in maniera p… -