Novak Djokovic: “Spero di poter giocare in Australia” (Di sabato 24 settembre 2022) Il tennista serbo Novak Djokovic è pronto per tornare a battagliare sui campi da gioco. Nonostante il lungo periodo di stop forzato a causa del mancato vaccino contro il Covid-19, il campione dei Balcani si è disputerà la Laver Cup (il cui inizio è fissato per quest’oggi), ma resta sempre in attesa di sapere se gli sarà consentito di partecipare agli Australian Open a gennaio. Lo scorso anno, tra le polemiche generali, l’allora numero uno del Ranking ATP non è riuscito a difendere il titolo conquistato perché il Governo della terra dei canguri gli vietò il visto. Le parole del fuoriclasse serbo Novak Djokovic (Photo credit: Serbia Open)Il tennista serbo (che all’inizio dell’anno fu escluso dal torneo Australiano) proprio a causa della sua non adesione alla campagna vaccinale è ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 24 settembre 2022) Il tennista serboè pronto per tornare a battagliare sui campi da gioco. Nonostante il lungo periodo di stop forzato a causa del mancato vaccino contro il Covid-19, il campione dei Balcani si è disputerà la Laver Cup (il cui inizio è fissato per quest’oggi), ma resta sempre in attesa di sapere se gli sarà consentito di partecipare aglin Open a gennaio. Lo scorso anno, tra le polemiche generali, l’allora numero uno del Ranking ATP non è riuscito a difendere il titolo conquistato perché il Governo della terra dei canguri gli vietò il visto. Le parole del fuoriclasse serbo(Photo credit: Serbia Open)Il tennista serbo (che all’inizio dell’anno fu escluso dal torneono) proprio a causa della sua non adesione alla campagna vaccinale è ...

FiorinoLuca : Novak Djokovic ha appena detto “Pioli is on fire” Chiudete tutto. - gippu1 : 'Nole' 'Dimmi' 'Lo sai che la prima volta che ho partecipato a Wimbledon, nel 1999, sono stato eliminato al primo t… - micoolfilibert : RT @FiorinoLuca: Novak Djokovic ha appena detto “Pioli is on fire” Chiudete tutto. - Livia_DiGioia : RT @FiorinoLuca: Novak Djokovic ha appena detto “Pioli is on fire” Chiudete tutto. - CCokina12 : RT @FiorinoLuca: Novak Djokovic ha appena detto “Pioli is on fire” Chiudete tutto. -