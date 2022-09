MotoGP, gara domenica 25 settembre: orario, programma GP Giappone, tv, streaming, guida Sky e TV8 (Di sabato 24 settembre 2022) Domani, domenica 25 settembre, il Twin Ring di Motegi sarà teatro del Gran Premio del Giappone 2022, sedicesimo e quintultimo atto stagionale del Motomondiale. Grande curiosità soprattutto in MotoGP per vivere un nuovo capitolo della sfida a tre per il titolo tra Fabio Quartararo, Francesco Bagnaia e Aleix Espargarò. CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI WARM UP E gara DI MotoGP DALLE 03.40 E DALLE 08.00 Il campione in carica della Yamaha è ancora leader della generale dopo l’estate europea, ma il suo margine è ormai risicatissimo dovendo difendere un gap di 10 punti sul piemontese della Ducati e di 17 sul catalano dell’Aprilia. Sullo sfondo c’è anche Enea Bastianini, reduce da un ottimo periodo di forma ma staccato di 48 punti dalla vetta. Il Gran Premio del Giappone 2022 ... Leggi su oasport (Di sabato 24 settembre 2022) Domani,25, il Twin Ring di Motegi sarà teatro del Gran Premio del2022, sedicesimo e quintultimo atto stagionale del Motomondiale. Grande curiosità soprattutto inper vivere un nuovo capitolo della sfida a tre per il titolo tra Fabio Quartararo, Francesco Bagnaia e Aleix Espargarò. CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI WARM UP EDIDALLE 03.40 E DALLE 08.00 Il campione in carica della Yamaha è ancora leader della generale dopo l’estate europea, ma il suo margine è ormai risicatissimo dovendo difendere un gap di 10 punti sul piemontese della Ducati e di 17 sul catalano dell’Aprilia. Sullo sfondo c’è anche Enea Bastianini, reduce da un ottimo periodo di forma ma staccato di 48 punti dalla vetta. Il Gran Premio del2022 ...

