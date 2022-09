MotoGP, Brad Binder: “Felicissimo per la terza posizione, non mi era mai capitato di partire in prima fila in MotoGP” (Di sabato 24 settembre 2022) Brad Binder ha realizzato il 3° tempo nelle qualifiche del Gran Premio del Giappone. Una performance che varrà al centauro della Ktm la partenza dalla prima fila nella gara programmata per le ore 8.00 italiane di domenica mattina. Ecco quanto ha dichiarato a caldo il sudafricano, “intercettato” dai microfoni di Sky Sport MotoGP nel bagnatissimo paddock di Motegi. “Sicuramente è stato più facile di quanto ho vinto in Austria sotto l’acqua con le gomme da asciutto, perché stavolta avevo le rain! Sono molto felice di poter partire dalla terza posizione domani, non mi era mai capitato di partire dalla prima fila da quando corro in MotoGP. ... Leggi su oasport (Di sabato 24 settembre 2022)ha realizzato il 3° tempo nelle qualifiche del Gran Premio del Giappone. Una performance che varrà al centauro della Ktm la partenza dallanella gara programmata per le ore 8.00 italiane di domenica mattina. Ecco quanto ha dichiarato a caldo il sudafricano, “intercettato” dai microfoni di Sky Sportnel bagnatissimo paddock di Motegi. “Sicuramente è stato più facile di quanto ho vinto in Austria sotto l’acqua con le gomme da asciutto, perché stavolta avevo le rain! Sono molto felice di poterdalladomani, non mi era maididallada quando corro in. ...

TeoBellan : Pole position di Marc Marquez a Motegi. In prima fila anche Johann Zarco e Brad Binder. Sesto Aleix Espargarò, non… - MartinaScarafo4 : RT @Eurosport_IT: A Motegi Marc Marquez conquista la pole position: lo spagnolo chiude davanti a Zarco e Brad Binder ??????? #MotoGP | #Japan… - FranckyHawk29 : Brad Binder su questa GP22 sarebbe già stato Campione del Mondo in carica ed avrebbe corso questo GP col numero 1 sulla carena?? #MotoGP - Eurosport_IT : A Motegi Marc Marquez conquista la pole position: lo spagnolo chiude davanti a Zarco e Brad Binder ??????? #MotoGP |… - corsedimoto : KTM IN CRISI per fortuna c'è Brad Binder: la superpartenza lo lancia ad un soffio dal podio. 'Ho finito le gomme p… -