Milan | Lazetic scatenato in Nazionale

sportli26181512 : Marko Lazetic sale a 5 gol in 12 presenze con l'under 19 della Serbia: Con il gol segnato nel pomeriggio di ieri ne… - _Sim95_ : Mirante Kalulu Thiaw Kjaer Ballo Calabria Vrancks Messias Diaz Saelemaekers Lazetic Così arriviamo a Milan Juventus - PianetaMilan : .@acmilan , #Giroud e #Lazetic a segno con le rispettive nazionali | News #ACMilan #Milan #SempreMilan - victorSkyBlues : RT @DavideLusinga: Dopo il gol in Youth League con il #Milan Primavera, Marko #Lazetic si ripete anche in Nazionale. Il classe '04 timbra i… - OdeonZ__ : Milan, Lazetic si scalda: a segno anche con la Serbia under 19 -

Passi da gigante, per il gigante serbo. La scorsa settimana è arrivato lo squillo numero uno: Markoha segnato il primo gol con la Primavera del. L'ha fatto al Vismara, in Youth League, contro la Dinamo Zagabria. I baby hanno vinto 3 - 0, la prima squadra 3 - 1, in un bel mercoledì per ...Politano (N), 68' Giroud (M), 78' Simeone (N)(4 - 2 - 3 - 1): Maignan; Calabria (46' Dest), ... A disp.: Mirante, Tatarusanu, Gabbia, Thiaw, Ballo - Touré, Pobega, Vrancx, Bakayoko,. All.:...Con il gol segnato nel pomeriggio di ieri nell'amichevole contro la Finlandia under 19, il calciatore del Milan Marko Lazetic è arrivato a quota 5 gol in 12 partite con la ...Il Milan dovrà migliorare nelle risorse in attacco nel 2023. Tra i tanti nomi spunta anche un centravanti che gioca in Italia. Il Milan in estate ha fatto di tutto per migliorare e completare la rosa ...