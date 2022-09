Lo sberleffo di Mentana a Conte | “La fermo prima che tiri fuori le pentole” | VIDEO

Leggi su nextquotidiano

(Di sabato 24 settembre 2022) «Lachele» così il giornalista Enricoha scherzato con Giuseppe, Presidente del Movimento 5 stelle, durante un’intervista andata in onda su La7 nell’ambito del programma L’ultima parola. Giuseppeha affermato: «Abbiamo studiato una riforma, gliela dico in ante» e ha proseguito illustrando la novità in questione: «Vogliamo estendere il libretto di famiglia Inps con i voucher digitali ai lavoratori autonomi con prestazioni occasionali, per esempio quelle dell’idraulico o di un artigiano. I costi si dimezzeranno al 50% grazie al cash back fiscale. È un vantaggio anche per l’emersione del nero». A questo punto il giornalista ha scherzato, dicendo a: «Adesso la ...