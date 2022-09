LIVE Berrettini-Auger-Aliassime, Laver Cup 2022 in DIRETTA: il romano debutta al posto di Federer! (Di sabato 24 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.46 E’ il replay della sfida di Boston dello scorso anno, vinta da Berrettini 10-8 al match tiebreak dopo un match vissuto tutto in svantaggio nel punteggio. 13.43 Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Berrettini-Auger-Aliassime, primo singolare della seconda giornata di Laver Cup 2022. Quando gioca Berrettini oggi? Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del quinto match della Laver Cup 2022: si affrontano nel primo singolare di giornata il nostro Matteo Berrettini e Felix ... Leggi su oasport (Di sabato 24 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.46 E’ il replay della sfida di Boston dello scorso anno, vinta da10-8 al match tiebreak dopo un match vissuto tutto in svantaggio nel punteggio. 13.43 Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alladi, primo singolare della seconda giornata diCup. Quando giocaoggi? Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel quinto match dellaCup: si affrontano nel primo singolare di giornata il nostro Matteoe Felix ...

Eurosport_IT : Grande sorpresa nel Day 2 della #LaverCup ?? Doppio incontro per il nostro Matteo #Berrettini: prima in singolare co… - piitabv : RT @livetennisit: Laver Cup (Londra): Europa vs Resto del Mondo 2-2. I risultati con il dettaglio della Seconda Giornata. Matteo Berrettini… - livetennisit : Laver Cup (Londra): Europa vs Resto del Mondo 2-2. I risultati con il dettaglio della Seconda Giornata. Matteo Berr… - DanielaColombo9 : RT @Eurosport_IT: Grande sorpresa nel Day 2 della #LaverCup ?? Doppio incontro per il nostro Matteo #Berrettini: prima in singolare contro A… - De_Sand88 : RT @Eurosport_IT: Grande sorpresa nel Day 2 della Laver Cup ?? Doppio incontro per il nostro Matteo Berrettini: prima in singolare contro A… -