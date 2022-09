(Di sabato 24 settembre 2022)ha rilasciato alcune dichiarazioni ospite al Festival dello Sport di Trento. “La Ferrari è stato il più bel capitolo della mia carriera. Ma oggi vivo le cose diversamente. Ho molto rispetto per il lavoro di eccellenza che fanno anche altre squadre. E’ stato difficile, ma è stato bello. E per me difficile e bello sono concetti che vanno insieme, perché il bello dipende molto dalla difficoltà di quel che hai fatto. E così che si genera la soddisfazione”. Possibile un suo ritorno alla Ferrari? “Avrei un dubbio che fosse una notizia vera. Ma ci sono sotto tante notizie che non sono vere. Ho fatto una colazione a Torino con Andrea Agnelli. Tanti mi hanno visto e tanti hanno pensato che avrei dovuto lavorare con… la Juve. È ovvio che quando ero presidente della Fia sentivo spesso John Elkann. E abbiamo parlato spesso delle ambizioni della ...

napolista : Jean Todt: «Una volta la gente andava alle corse solo per vedere un pilota ferito» Al Festival dello Sport: «Da pr… - torrancewinter : RT @Poisis5: Jean Todt: “Charles è già un grande campione. Gli manca ancora qualcosa, mi auguro che lo abbia presto…” Federica Masolin: “Q… - leclercrews : RT @Poisis5: Jean Todt: “Charles è già un grande campione. Gli manca ancora qualcosa, mi auguro che lo abbia presto…” Federica Masolin: “Q… - FireTiger9_ : Binotto: “Da Charles e Carlos vorrei più vittorie.”. Jean Todt: “Leclerc è un grande pilota.”. #Ferrari - sportli26181512 : Formula 1, Jean Todt: 'Speravo in un finale più combattuto, ma Leclerc grande pilota': Presente al Festival dello S… -

Sky Sport

A fine mandato da presidente della FIA, si è parlato di un ritorno diin Ferrari nel ruolo di super consulente. È stato, al limite, un pourparler senza conseguenze effettive: il francese non ha mai trattato con il presidente John Elkann di un suo rientro in ...Dicie pensi alla Ferrari . È stato lui uno dei protagonisti, insieme a Ross Brawn e a Michael Schumacher, di quel triangolo magico che ha riportato la Scuderia di Maranello ai vertici del ... Formula 1, Jean Todt: "Speravo in un finale più combattuto, ma Leclerc grande pilota" Il manager francese, capo della Scuderia dal 1993 al 2007 ed ex presidente della FIA, ha partecipato come ospite della Gazzetta dello Sport a Trento al Festival dello Sport. Jean ha avuto parole lusin ...L'ex team principal Ferrari e presidente della Fia a Trento: "Un mio ritorno alla rossa Lo dicono anche della Juve... Si vince con l'eccellenza che è difficile da raggiungere e mantenere" ...